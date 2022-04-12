Başkan Güngör Muharip Gaziler Derneği Üyelerini Ağırladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 16:23
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretti Güngör, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, “Bugün Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ve yönetim kurulu üyelerini misafir ettik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin daima yanındayız” dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek de şehit yakınları, gaziler ve ailelerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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