Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı
Onikişubat ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza hizmet için sürekli koordinasyon içinde olduğumuz değerli muhtarlarımız misafir oldular. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye, mahallelerde hayata geçirilecek projelerle ilgili istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Onikişubat Yeniyapan, Karacaoğlan, Abdulhamid Han, Suluyayla, Demrek, Döngele, Kalekaya, Malik Ejder, Kazım Karabekir, Yenidemir, Küçüksır, Büyüksır, Şazibey, Çamlık, Hacı Bayram Veli, Sadıklı, Kızılseki, Dereboğazı, Hayrullah, Gayberli, Ertuğrul Gazi ve Köseli Mahalle Muhtarlarını makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza hizmet için sürekli koordinasyon içinde olduğumuz değerli muhtarlarımız misafirimiz oldular. Mahallelerimizin ihtiyaçları ve talepleri hakkında konuştuk. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Cadiz
|32
|31
|17. Granada
|32
|29
|18. Mallorca
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25