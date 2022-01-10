Başkan Güngör: Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla omuz omuzayız
Dulkadiroğlu ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eden muhtarlarımızın muhabbetlerine ortak olmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla her zaman omuz omuzayız” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 14:28
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli’nin de yer aldığı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Karaziyaret Mahallesi Muhtarımız Hacı Ahmet Sivri’ye ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eden muhtarlarımızın muhabbetlerine ortak olmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla her zaman omuz omuzayız” diye konuştu.
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