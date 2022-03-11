Başkan Güngör Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Menderes, Divanlı, Maksutuşağı, Şeyhadil, Peynirdere, Halkaçayırı, Bulanık, Güzelyurt ve Onikişubat Necip Fazıl Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve muhtarlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Onikişubat ve Dulkadiroğlu’ndan gelen mahalle muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek ve orada hayata geçireceğimiz projelerle ilgili her daim mahalle muhtarlarımızla koordinasyon halindeyiz. Yüksek bir koordinasyon ve planlama doğrultusunda mahallelerimizi daha da geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi. Muhtarlar ise çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.