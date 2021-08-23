Başkan Güngör, müjdeyi Aksu TV ekranlarından vermişti!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerine yapılacak olan alt geçit müjdesini Aksu TV ekranlarından duyurmuştu.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 17:02
Çevre halkını ve esnafı heyecanlandıran alt geçit projesi vatandaşlardan tam not aldı.
Başkan Güngör, “Eylül ayında ihalesine çıkıyoruz. İnşallah projemizle bölgedeki trafik akışını daha da rahatlatacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Alt Geçit projesi, 350 metre uzunluğa sahip olacak. 56 metrelik çift şeritli tünellerin inşa edileceği proje kapsamında Şeyh Şamil Caddesi ve Doğukent ulaşımı akıllı kavşak ile Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ulaşımı ise alt geçitten sağlanacak. Muhabir: Gökhan Çalı
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