Başkan Güngör müjdeyi verdi! Tarihi Çarşıya Tarihi Proje

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalıçarşı için yeni bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Başkan Güngör, “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi şehrimizin tarihi kimliğine uygun çalışmalar içerisinde olacağız.

Bu kapsamda Tarihi Kapalı Çarşımızda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaların devamı niteliğinde bir cephe iyileştirme projesi hazırladık” diye konuştu.

Tarihi Doku Ortaya Çıkacak

Başkan Güngör, “Tarihi Çarşı Cephe İyileştirme çalışmamızın proje ihalesini gerçekleştirdik. Bölgenin, şehrimizin dokusuna uygun bir çalışma hazırlandı. İş yeri sahipleri ve esnafımızla el birliği içerisinde çok güzel bir proje hayata geçirilmiş olacak. Projemizin hazırlanmasının ardından çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şehrimize, esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Cephe Yenilenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında Tarihi Kapalı Çarşı’nın Demokrasi Meydanı’na bakan cephesinde (Ulucami-İşbankası arası) cephe yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Görüntü kirliliğine sebep olan mevcut cephe ve tabela uygulamalarının yerine bölgenin tarihi dokusunu yansıtan uygulamalar yapılacak.