Başkan Güngör Numan Ailesinin Hanesine Misafir Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan buluşmalarını sürdürüyor. İftar sofralarında, teravih namazları sonrası ve sahurlarda sık sık vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösteren Başkan Güngör, iftar sonrası Onikişubat Saçaklızade Mahallesi’nde Numan ailesinin hanesine misafir oldu. Ziyarette Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Nuran Alim, İl Koordinatörü Kübra Dörtkardeş ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur da yer aldı. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Güngör, “İftar sonrası kadın kollarımızın organizesinde Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Koordinatörümüz Nuran Alim, İl Koordinatörümüz Kübra Dörtkardeş ve Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur ile Numan ailesine misafir olduk. Rabbim tüm evlatlarımızı göz aydınlığı eylesin” dedi.