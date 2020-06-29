Başkan Güngör öğrencilere söz vermişti şimdi ise üst geçidin yarısı tamamlandı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öğrencilere verdiği sözü yerine getiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2020, 16:34 29.06.2020, 17:35
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14 Ekim 2019 tarihinde Kayseri yolu üzerinde öğrencilerle karşılaşan Başkan Güngör burada öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinlemişti.
Öğrencilerin istekleri doğrultusun karşıdan karşıya geçebilmelerini sağlamak için ihtiyaç duyulan üst geçidin yarısı tamamlandı.
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