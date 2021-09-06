Başkan Güngör, öğrencileri ziyaret etti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Duraklı Mahallesi’nde bulunan Şehit Mıllış Nuri İlkokulu’na gerçekleştirilen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da katıldı. Eşi Leyla Güngör ile sınıfları ziyaret ederek dondurma ikramında bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Okullarımızın tekrar yüz yüze eğitime başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm Milli Eğitim camiasına, okullarımızın yöneticilerine ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, yavrularımıza da zihin açıklığı ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tedbirlerin Önemine Dikkat Çekti

Başkan Güngör açıklamasının devamında pandemi kurallarının önemine dikkat çekerek, “İki yıldır ülkemizi ve dünyamızı derinden etkileyen pandemi süreci dolayısıyla okullarımız uzaktan eğitim vermek durumunda kaldı. Ancak hamdolsun, bu süreçte Türkiye’mizin alt yapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bugün çocuklarımızın okullarıyla, arkadaşlarıyla yeniden buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik noktasında okullarımızda her türlü tedbir alınmış vaziyette. Yavrularımız da son derece hassas davranıyorlar. Kurallara uyduğumuz müddetçe, okullarımız inşallah açık kalmaya devam edecektir. Öğretmenlerimize, yöneticilerimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.