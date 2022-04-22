Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
İftar yemeğinde Kadriye Çalık Anadolu Lisesi ve TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle iftar yemeğinde bir araya geldik. Gözlerindeki pırıltıyı gördüğümüzde gerçekten geleceğe dair ümidimiz ve beklentimiz artıyor” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 15:48
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan Kadriye Çalık Anadolu Lisesi ve TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi öğrencileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Programda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Güngör, “Bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle iftar yemeğinde bir araya geldik. Gözlerindeki pırıltıyı gördüğümüzde gerçekten geleceğe dair ümidimiz ve beklentimiz artıyor. Tüm gençlerimize başarılı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.
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