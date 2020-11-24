Başkan Güngör: 'Öğretmen; Vatandır Bayraktır'
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öğretmen; vatandır, bayraktır, geleceği şekillendiren sanatkardır” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 13:47
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Güngör, “Öğretmen; vatandır, bayraktır, geleceği şekillendiren sanatkardır. Aynı zamanda bir öğretmen eşi olarak tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, bugünlere gelmemize vesile olan değerli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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