Başkan Güngör Onikişubat ilçesinde mahalle muhtarlarıyla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onikişubat ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2022, 17:38 02.01.2022, 18:28
Kavlaklı kazım Karabekir mahalle muhtarı Ercüment karasu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu
Program sonrası aksu Haber’e açıklamalarda bulunan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, “koordinasyon içerisinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz.” dedi.
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