Başkan Güngör: “Onikişubat’a 60 Dönümlük Yeni Yeşil Alanlar Kazandırıyoruz”

Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan rekreasyon alanında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bu yıl Onikişubat’a 3 farklı merkezde toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 60 dönümlük yeşil alan ve park kazandırıyoruz. Hürriyet Mahallemize de kazandıracağımız 20 dönümlük yeşil alan, bisiklet parkuru, yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, kent mobilyaları ve oyun gruplarıyla şehrimizin uğrak noktaları arasında yerini alacak. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde hayata geçirilecek rekreasyon alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif Şen ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “Bir şehrin standardı ve konforu, yeşil alan sayısı ve miktarıyla doğru orantılıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşılabilir, standardı yüksek, aktif ve her yaştan vatandaşımızın gelip konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin dokusuna uygun, sosyal donatı alanları fazla yapılar inşa ediyoruz. Çünkü şehirlerin marka değeri, sosyal alanlarıyla, ulaşılabilir ve aktif yeşil alanlarıyla, doğasına ve tabiatına uygun mimarisiyle doğru orantılıdır” ifadelerini kullandı.

Şehrin Uğrak Noktaları Arasında Yerini Alacak

Onikişubat’a toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 3 yeni yeşil alan kazandırılacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu yıl Onikişubat’a 3 farklı merkezde toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 60 dönümlük yeşil alan ve park kazandırıyoruz. Hürriyet mahallemizde yer alan ve Kuzey Çevre Yolumuzun hemen cephesinde bulunan bu mekâna da 20 dönümlük yeni yeşil alan inşa ediyoruz. Toplamda 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz bu alan, içerisinde yer alacak bisiklet parkuru, yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, kent mobilyaları ve oyun gruplarıyla şehrimizin uğrak noktaları arasında yerini alacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.