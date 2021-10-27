Başkan Güngör Önsen Köprüsü ve Bağlantı yolu inşaatını inceledi!

Yapımı hızla devam eden Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu proje sahasında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin doğusunu ve batısını birbirine bağlayacak projemizde süreç hızla ilerliyor. Toplamda 75 Milyon TL’lik bu ulaşım yatırımı, uzun vadede 150 bin hemşehrimizin ulaşım standardını yükseltecek” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 20:02
Başkan Güngör Önsen Köprüsü ve Bağlantı yolu inşaatını inceledi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu proje sahasına inceleme ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette projenin teknik ekibinden son duruma ilişkin bilgi alan Başkan Güngör, civardaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Ziyareti sonrası konuşan Başkan Güngör, “Şehrimizin doğusunu ve batısını birbirine bağlayacak Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projemizde süreç hızla ilerliyor. Gelinen aşamada, köprüde betonarme imalatlar ve 5 kilometrelik yeni bulvarımızda dolgu çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

150 Bin Vatandaş Kullanacak

Açıklamasının devamında Ağcalı Kavşağı’ndan şehrin yeni imar ve iskân alanları Kurtlar ve Önsen bölgesine ulaşımın kısalacağına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu yatırım bağlantı yollarıyla, sanat yapılarıyla, bulvar ve köprüsüyle inşallah önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Toplamda 75 Milyon TL’lik yatırımla yükselen projemiz, yeni yerleşim alanına ulaşımı da yarı yarıya kısaltıyor. Projemizin bölgede yeni yapıların artmasıyla beraber uzun vadede 150 bin hemşehrimiz tarafından kullanılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

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