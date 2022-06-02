Başkan Güngör: “Ortak Paydamız Kahramanmaraş”
Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Çevre, Jeoloji, Elektrik, Makine, İnşaat, Orman Mühendisleri, Harita ve Kadastro Oda Başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde devam eden ve planladığımız yatırımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Tüm oda başkanlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum. Hepimizin hedefi daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş. Bu doğrultuda el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Koordinasyon Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası yetkililerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri’nin de yer aldığı ziyarette şehir genelinde devam eden çalışmalara yönelik istişarelerde bulunuldu. Başkan Hayrettin Güngör, Şehir Meydanı, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak, Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı, Tekke Kentsel Dönüşümü, Kültür Park Dönüşümü, yeşil alanlar ve turizm yatırımlarına yönelik bir sunum gerçekleştirdi.
Şehir İçin Önemli Projeler
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, gerçekleştirilecek projelerin şehir için büyük önem taşıdığını ifade etti. Kaçamaz, “Oda başkanlarımız ve üyelerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ü ziyaret ettik. Şehir genelinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında Başkanımız Hayrettin Güngör’den bilgiler aldık. Kahramanmaraş için iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Daha Yaşanabilir Bir Kahramanmaraş
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Mimarlar, Jeoloji, Makine, Elektrik, İnşaat, Orman, Çevre ve Jeoloji Mühendisleri, Harita ve Tapu Kadastro, Peyzaj Mimarları Odalarımızın kıymetli başkanlarını ve üyelerini misafir ettik. Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için istişarelerde bulunduk. Şehrimizde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Sağ olsun tüm oda başkanlarımızın çok büyük katkıları oldu. Bundan sonraki süreçte de paydaşlarımızla birlikte daha sık bir araya gelerek şehrimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunacağız. Nazik ziyaretleri ve katkılarından dolayı tüm oda başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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