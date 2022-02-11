Başkan Güngör oyuncu Tamer Karadağlı’yı ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, oyuncu Tamer Karadağlı’yı makamında ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 19:22
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, oyuncu Tamer Karadağlı’yı makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve Meclis Üyesi Mahmut Toğuz’un da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’ya ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Güngör, “Tamer Karadağlı’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. İnşallah bu akşam ve yarın sahneleyecekleri tiyatro oyunuyla hemşehrilerimizle bir araya gelecek. Tüm hemşehrilerimizi bu akşam 19.30’da başlayacak ve yarın da 10.00’da devam edecek Valilik Meydanı’ndaki etkinliklerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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