Başkan Güngör Özel Öğrencilerle Buluştu…
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında 125. Yıl Özel Eğitim Okulu ve Kahramanmaraş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yavrularımızın üzerinde emeği olan ailelerimize ve eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanınızdayız” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 125. Yıl Özel Eğitim Okulu ve Kahramanmaraş Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Güngör, “Bugün çok değerli yavrularımızı, ailelerini ve öğretmenlerini misafir ettik. Öncelikle bu kıymetli çocuklarımızın ailelerine ve öğretmenlerine her zaman onların yanında oldukları ve desteklerini hiç esirgemedikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Özel misafirlerimizle birlikte çok güzel vakit geçirdik. Devletimizin ve yerel yönetimlerimizin bu konudaki desteklerini çok önemli. Hamdolsun ülkemiz, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza çok ciddi destekler sağlıyor. Bu kıymetli yavrularımıza ne yapsak az. Kıymetli özel yavrularımızı misafir etmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu çocuklarımızın üzerinde emeği bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanınızdayız” ifadelerini kullandı.
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|29
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|59
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