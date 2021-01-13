Başkan Güngör: Pazarcık’a yeni bir soluk getirecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesine kazandırılan yatırımları yerinde inceledi. Beraberinde Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti İl Yönetimi ve meclis üyeleriyle ilk olarak Şehit Polis İlhan İlmeç Parkı ziyaret edildi. Geçtiğimiz ay yapımı tamamlanarak hizmete açılan parkta bulunan çocuklarla bir araya gelen heyet, renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaret, yapımı devam eden Pazarcık Millet Bahçesi’nde yapılan incelemelerle devam etti.

İlçelerimizin Çehresi Değişiyor

Tesislere gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Güngör, “Hamdolsun, ilçelerimizin hemen hepsine bir Millet Konağı ya da Millet Bahçesi kazandırma imkânı hâsıl oldu. Bu sayede yeşil alanları önceleyen, çok fonksiyonlu olarak hizmete girecek tesislerimizi sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bugün yaptığımız ziyarette Pazarcık ilçemizde sürdürdüğümüz Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yakından inceledik. Pazarcık Millet Bahçemiz de 95 bin metrekarelik alanı içinde yer alan spor ve oyun alanları, yöresel ürün satış noktaları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ilçemize yeni bir soluk getirecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yılmazcan açıklamasında, “Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle ilçemize güzel projeler kazandırıyoruz. Yüksek bir işbirliği ve koordinasyon neticesinde ilçemizi daha iyi noktalara hep birlikte taşıyacağız. Ben ziyaretlerinden dolayı başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve tüm ziyaretçilerimize ilçemiz ve belediyemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.