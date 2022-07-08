Başkan Güngör Protokol Üyeleri ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Valiliği önünde tertip edilen bayramlaşma programında kent protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, protokol üyeleri, STK temsilcileri, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Başkan Güngör bayramlaşma programında, vatandaşlarla da bolca muhabbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Bayramlaşma programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Mübarek Kurban Bayramı arifesinde protokol üyelerimizle ve hemşehrilerimizle bayramlaştık. Tabi bugün bizim için çok da hüzünlü bir gün. Aziz şehidimiz hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım kardeşimizi defnettik. Murat kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da sabır diliyorum. Aziz şehidimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin de başı sağ olsun. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Bayramda da Hemşehrilerimizle Bir Araya Geleceğiz

Tüm İslam coğrafyasının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Güngör, “Kurban Bayramımızın hemşehrilerimiz, milletimiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramı’mızın tüm dünyaya huzur, barış, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bayramda da dostlarımızla, kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasbihal edeceğiz. Tekrardan tüm İslam coğrafyasının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin inşallah” diye konuştu.