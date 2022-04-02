Başkan Güngör: Ramazan ayında bütün ihtiyaç sahiplerinin yanındayız

Başkan Güngör Aksu Haber’e özel açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Bu ramazanda da sosyal yardım kartı uygulamasına devam ettiklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ihtiyaç sahibi herkesin faydalanabileceğini ifade etti.