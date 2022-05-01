Başkan Güngör: Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Tüm hemşehrilerimizin ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 12:35 01.05.2022, 13:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güngör mesajında, “Oruçlarımızı eda ederek hemşehrilerimizle birlikte iftar ve sahurumuzu yaparak bir Ramazan ayının daha sonuna geldik ve mübarek Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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