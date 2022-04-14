Başkan Güngör Ramazan Buluşmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, iftarda Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi’nde Dağ ailesinin hanesine misafir oldu. Aile bireyleriyle birlikte iftar yapan Başkan Güngör, “Bu akşam iftarda Dağ ailesinin hanesine misafir olduk. Sağ olsunlar hanelerini, sofralarını bizlere açtılar. Mübarek Ramazan ayında iftarda, teravih namazları sonrası ve sahurda sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, Ramazan’ın bereketinden hep birlikte istifade etmeye gayret ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Teveccühle Karşılanıyoruz

İftarını Dağ ailesinin hanesinde yapan Başkan Güngör, teravih namazı için Şehit Cengiz Camii’ne geçti. Teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle bolca sohbet eden Başkan Güngör, tatlı ikramında da bulundu. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Güngör, “Mübarek Ramazan ayında her gün farklı bir mahallemizde teravih namazımızı eda etmeye ve orada hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Sağ olsunlar gittiğimiz her yerde teveccühle karşılanıyoruz. Hemşehrilerimizle muhabbet etmek, istişarelerde bulunmak bizlere de çok iyi geliyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.