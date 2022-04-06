Başkan Güngör: ''Ramazan Coşkusunu Birlikte Yaşıyoruz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye, onlarla istişarelerde bulunmaya ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Yaşar Gölcü Hafızlık Kur’an Kursu öğrencilerini evine davet ederek onlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Güngör, teravih namazının ardından da Meryem Hatun Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

Çay Daveti

Abdülhamid Han Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Güngör, Cemal Kandilcik’in çay davetini de geri çevirmedi. Kandilcik ailesine konuk olan Başkan Hayrettin Güngör, “Camilerimizde hemşehrilerimizle sevincimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının lezzeti iftar sofralarıyla bitmiyor. Abdülhamid Han mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bizi hanesinde misafir eden Cemal kardeşime ve ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.