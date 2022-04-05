Başkan Güngör Rehberler Odası Başkanı ile bir araya geldi…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etmek için şehre gelen Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve turist rehberleri ile Maraş Kalesi’nde bir araya geldi. Misafirlere Maraş Kalesi, Maraş’ın Milli Mücadelesi, Milli Mücadele kahramanları ve şehirdeki diğer turizm alanları ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Bugün şehrimizi ziyarete gelen Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve turist rehberlerimizi tarihi Maraş Kalemizde ağırladık. Öncelikle kendilerini şehrimizde misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Misafirlerimize şehrimiz için çok değerli olan tarihi Maraş Kalemizi, kalemizin Milli Mücadelemizdeki yeri ve önemini anlattık. Ayrıca şehrimizin diğer tarihi ve turistik mekânlarından bahsettik. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda güzel bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Bir Harika

Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya ise, “Antalya rehberleri olarak Kahramanmaraş’ı çok sevdik. Tarihi, kültürü ve değerleriyle Kahramanmaraş gönlümüzü fethetti. Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik önemli çalışmaları var. İnşallah şehrin turizmine katkı sunmak için bizlerde elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki turlarda Kahramanmaraş’ın adı daha da sık duyulmaya başlanacak. Misafirperverliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, çalışma arkadaşlarına ve tüm Kahramanmaraş halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.