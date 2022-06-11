Başkan Güngör, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili sunum yaptı!
Tarihî Kenter Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı'nın Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2022, 15:38 11.06.2022, 17:58
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hayrettin Güngör, Misafirleri Kahraman şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Başkan Güngör Toplantıda, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili de bir sunum yaptı.
Namaz Vakti 12 Haziran 2022
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