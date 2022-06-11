Başkan Güngör, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili sunum yaptı!

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hayrettin Güngör, Misafirleri Kahraman şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Güngör Toplantıda, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili de bir sunum yaptı.