Başkan Güngör, şehit Barış Göl'ün emanetlerini Ramazan'da unutmadı!

Başkan Güngör, iştirak ettiği iftar yemeğine eşi Leyla Güngör de eşlik etti.





2020 yılında Kahramanmaraş'ta gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısı tarafından tabancayla vurularak şehit olan polis memuru Barış Göl’ün ailesinin evini ziyaret ederek, iftar sofralarına misafir olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, devletin her zaman şehit yakınlarının, gazilerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduğunu belirtti.





Başkan Güngör daha sonra Şehit Polis Memuru Barış Göl’ün çocukları ile birlikte ev içerisinde futbol ve satranç ta oynadı.





Güngör, twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün iftar’ımızı, şehit polisimiz Barış Göl'ün ailesi ve çocukları ile birlikte yaptık. Cam çerçeve indirmeden futbol oynadık, satranç da epeyce çekişmeli geçti... Allah şehidimize rahmet eylesin, emanetlerinin sorumluluğu bizdedir.” İfadelerini kullandı.

Muhabir: Gökhan Çalı