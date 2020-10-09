Başkan Güngör, Şehit Durdu Yorgun’un oğlu Efe’yi doğum gününde yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör ile Yorgun ailesine misafir oldu. Şehit Durdu Yorgun’un oğlu Durdu Efe’nin 10. yaş gününü tebrik eden Başkan Güngör, “Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Durdu Yorgun’un emaneti Durdu Efe’nin 10. Yaş gününü kutladık, hanelerine misafir olduk.

Kıymetli annesine ve Durdu Efe’ye sağlıklı bir ömür diliyor, kahraman şehidimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ki varsın Durdu Efe” ifadelerini kullandı. Yorgun ailesi ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.