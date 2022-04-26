Başkan Güngör Şehit Gök’ün Mevlid – i Şerif Programına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz günlerde Pençe – Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün baba ocağında okutulan Mevlid- i Şerif programına katıldı. Programda Başkan Güngör’ün yanı sıra Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile şehit P. Uzm. Çvş. Furkan Gök’ün yakınları yer aldı. Mevlid – i Şerif programının ardından iftarı da şehit yakınlarıyla birlikte yapan Başkan Güngör, “Kahraman şehidimiz P. Uzm. Çvş. Furkan Gök kardeşimiz için baba ocağında okutulan Mevlid – i Şerif programına katılarak şehidimizi dualarla yâd ettik. İftarımızı da şehidimizin kıymetli yakınlarıyla birlikte yaptık. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum” dedi.