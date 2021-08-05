Başkan Güngör Şehit ve Gazi yakınlarıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazi ve şehit aileleriyle buluştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin Kahramanmaraş şubesine gerçekleştirilen ziyarete Şube Başkanı Yunus Karaman, dernek yönetimi ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Düzenlenen programda Şehit Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün oğlu Metin Musab (8) ile bir süre satranç oynayan Başkan Hayrettin Güngör, gaziler ve şehit yakınlarıyla da sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör; “Şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların kıymetli aileleri bu vatanın egemenliği gibi çok önemli bir mirasın koruyucuları. Biz bu emanete sahip çıkacağız.

Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.