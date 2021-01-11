Başkan Güngör: Şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz

Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği ziyareti sonrası Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı’nda esnaflarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Esnafımızla istişare ettik, görüşlerini ve taleplerini aldık. Esnafımızın aktif katılımcılığını ve görüşlerini çok önemsiyoruz. İnşallah, tüm paydaşların aktif katılımıyla birlikte, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu talepleri ve önerileri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 11.01.2021, 16:06 11.01.2021, 18:37
Başkan Güngör: Şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Başkan Güngör: Şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, İl Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyeleri’nden oluşan heyetle birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği ile başlayan program, Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı ziyaretiyle devam etti. Başkan Güngör gerçekleştirilen ziyaretlerde Rıdvan Hoca Çarşısı esnafının bölgeye ilişkin taleplerini dinledi. Esnaflar, Başkan Güngör’e pandemi dönemindeki desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Esnaflarımız Önceliğimiz

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün İl Başkanımız Fırat Görgel, İl Başkan Yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve İl Gençlik Kolları Başkanımızla Rıdvan Hoca Çarşısı’ndaki esnafımıza ziyarette bulunduk. Bir yıla yakın bir süredir hayatımızın her alanını kısıtlayan pandemi sürecini yaşıyoruz. Yaşanan bu süreçte özellikle esnafımıza devletimizin çok büyük destekleri oldu. Biz de yerel yönetimler olarak kendi imkanlarımız çerçevesinde her zaman esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bugün esnafımızla istişare ettik, görüşlerini ve taleplerini aldık. Esnafımızın aktif katılımcılığını ve görüşlerini çok önemsiyoruz. İnşallah, tüm paydaşların aktif katılımıyla birlikte, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu talepleri ve önerileri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Bugün, önce Kuvayı Milliye Mücahitler Derneğimize akabinde Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı esnafımıza ziyaret gerçekleştirdik. Katılımcılığın yüksek olduğu güzel ve verimli bir program oldu. Ben hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve meclis üyelerimize, hem de esnafımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimiz için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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