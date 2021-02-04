Başkan Güngör: 'Şehrimizin önemli değerlerinden biri de Kahramanmaraşspor'

Geçtiğimiz ay yine destek olarak 250 Bin liralık su ve vergi desteği veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den Kahramanmaraşspor’a gelen destek toplamda 500 bin lirayı buldu.

Kahramanmaraşspor, önceki gün oynanan 24 Erzincanspor karşılaşmasına AKBEL A.Ş. yazılı göğüs reklamıyla çıktı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahramamanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “şehrimizin önemli değerleri var ve bunlardan bir tanesi de Kahramanmaraşspor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.