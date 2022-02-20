Başkan Güngör “Şehrimizin tanıtımında ulusal ve uluslararası şampiyonaları çok önemsiyorum”
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 16:40 20.02.2022, 18:28
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi'nde oluşturulan voleybol sahalarında düzenlenen turnuva da Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Macaristan, Ukrayna ve Çekya'dan 19 erkek, 8 kadın takım mücadele etti.
Müsabakalar ise Aksu TV ekranlarından izleyicilerle buluştu.
Canlı yayına katılan ve cevaplamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “Şehrimizin tanıtımında ulusal ve uluslararası şampiyonaları çok önemsiyorum” diye konuştu.
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