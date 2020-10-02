Başkan Güngör: ''Şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlayacak ''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlayacak Büyükşehir Akademi’de kayıtların devam ettiğini açıkladı. 12 farklı atölye grubunun oluşturulacağını belirten Başkan Güngör, “Heyecanlıyız, Büyükşehir Akademi’de eğitimlerimize başlayacağız. Şuanda kayıtlar devam ediyor. Edebiyattan bilim, sinema ve tarihe, klasik metin okumadan yazarlık atölyelerine kadar oluşturduğumuz 12 branşta hemşerilerimizle seminerler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kültür Sanata Katkı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kültür ve sanat bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Bu yönde başlattığımız Kültürel Kalkınma ve Eylem Planı çalışmamız var. Beraberinde UNESCO başvuru sürecini de yürütüyoruz. Şehrimiz için her alanda canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaların güzel bir ürünü olan Büyükşehir Akademi’nin şehrimiz kültür sanat hayatına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Kayıt 4 Ekim

Güz Dönemi Kayıtları 4 Ekim’e kadar devam edecek. Seminerlerin gerçekleştirileceği programlar ise; Dr. Mehmet Sabri Genç ile Düşünce Atölyesi, Dr. Semih Sarıgül ile Çeviri Atölyesi, Ömer Yalçınova ile Yazı Atölyesi, Şahin Aslan ile Kısa Film Atölyesi, Dr. Esra Kirik ile Diksiyon, Mehmet Yakar ile Grafik Tasarım, Mustafa Köneçoğlu ile Sosyolojinin Temel Kavramları, Adil Akgül ile Robotik Kodlama, Dr. Erol Çetin ile Tarihin Tarihi, Doç. Dr. Yakup Poyraz ile Klasik Metinler Nasıl Okunur, Prof. Dr. Orhan Doğan ile Bilim Tarihi, Duran Boz ile Dergi Atölyesi. Ayrıntılı bilgi için; kahramanmaras.bel.tr