Başkan Güngör Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden, sorularını yanıtlayan Başkan Güngör, “Öncelikle çok değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Müdürümüz bu anlamlı günde bizleri buraya davet etti. Bende bu nazik daveti memnuniyetle kabul ettim ve şimdi bir aradayız. Tüm kız öğrencilerimizin Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Birkaç gündür şehrimizde değerli hanım kardeşlerimiz için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizler için çok önemli bir gün. Ancak kadınlarımızın değerini bir güne sığdırmak yanlış olur. Kadınlar her gün aynı değeri hak ediyor. Bizim kadınlarımıza verdiğimiz kıymet inançlarımızdan ve değerlerimizden süzülüp geliyor. Peygamber efendimiz ‘Sizin en hayırlınız, eşinize karşı en hayırlı olanınızdır’ buyuruyor. Dünyanın yarısı kadınlardan, diğer yarısı da kadınların yetiştirdiği insanlardan oluşur. Kadınlar toplumumuzu güzelleştiren ve vazgeçilmez değerleridir” ifadelerini kullandı.

Önemli Düzenlemeler Yapıldı

Kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik alanda daha aktif rol aldığının altını çizen Başkan Güngör, “Hamdolsun ülkemizde özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınlar için çok değerli çalışmalar hayata geçirildi. Kamu ve özel sektörde, eğitimde, sosyal alanda fırsat eşitliğini sağlayacak pek çok düzenleme yapıldı. Hanım kardeşlerimizin gün geçtikçe siyasi, sosyal ve ekonomik alanda daha etkin rol aldığını görüyoruz. Bu da bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah devam eden süreçte bu oranın artacağını ümit ediyorum” dedi.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Abdulkadir Özdemir ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ederek, “Okulumuzun kız pansiyonunda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ü misafir ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu anlamlı günde kız öğrencilerimizi de unutmadı. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.