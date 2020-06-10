Başkan Güngör: “Sosyal mekanlara ihtiyacımız var”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, istişare ve değerlendirme toplantısı için gittiği Göksun’da yapımı devam eden Millet Konağı’nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Göksun Millet Konağı’nda basın mensuplarına bir değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, insanların gidebileceği bir sosyal mekan arayışında olduklarını ifade ederek: “Göksun ilçemizde iki tane taziye evimizin haricinde insanlarımızın gidebileceği sosyal mekanlara ihtiyaç olduğunu gördük. Bundan dolayı da Millet Konağı’nın yapımına başladık. Burasını da tamamladıktan sonra önündeki binaları yıkarak burasını geniş bir alana kavuşturacağız. Bu mekan, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın kullanabileceği çok amaçlı bir mekan olarak yapılıyor. Bu tip hizmet binalarının her bir ilçemizde olmasını arzu ediyoruz. Buradaki iki adet taziye evimizden birisini de taziye evi konseptinden çıkararak yine millet konağı formatına dönüştürerek taziye evi olarak kullanılmadığı zamanlarda millet konağı olarak hizmet vermesi için bir çalışma yapacağız” dedi.

Başkan Güngör: “Mekanları insanlarla buluşturmamız lazım”

Her fırsatta dile getirdiği bir konuya dikkat çeken Başkan Güngör: “Her zaman söylüyorum. Mekanları yapmanın yanı sıra mekanları insanlarla da buluşturmak gerekiyor. Bu tür mekanları iki belediye olarak istişare içerisinde işletirsek insanları buraya çekmiş oluruz. İnsanlar bu binaları kullanmadığı zaman buraları boş kalır. Bunun için burada bulunan kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bu tür mekanların kullanılırlığını artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Güngör: “Yaylakent Projesini hayata geçireceğiz”

Göksun İlçesinin havasının ve yaylalarının muhteşem olduğuna değinen Başkan Güngör: “Mehmetbey Gözünün olduğu alanı daha derli ve toplu hale getirerek insanlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca yaylaları ile meşhur olan Göksun İlçemizde Yaylakent projesini hayata geçirerek bölgemizdeki yaklaşık 10 milyonluk nüfusun hizmetine sunacağız. Bunu sağladığımız takdirde yerel kalkınmayı da başarmış oluruz. Çünkü yerel kalkınma turizmle, tarımsal üretimle olur. Göksun- Kahramanmaraş arasında ulaşımı sağlayan yolumuzda kalan tüneller bu sene sonuna kadar bitiyor. Bu tünellerin tamamlanması ile birlikte yaylalarımıza ulaşım daha da kolaylaşacak. Bahsettiğimiz yol sadece il ve ilçemizi birbirine bağlamıyor, aynı zamanda İç Anadolu Bölgemizi Doğu Anadolu Bölgemize, Akdeniz’i, Karadeniz’e bağlayan bir yol. Bu yoldaki tünellerin tamamlanması ile bölgemizde hareketlilik artacak. Özellikle Çukurova ve sahil kesimindeki insanlarımız buralara gelecek” diye konuşarak Yaylakent projesini hayata geçireceklerini söyledi.