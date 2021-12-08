Başkan Güngör stadyumla ilgili açıklamalarda bulundu!
27 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelmişti.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2021, 14:30 08.12.2021, 18:34
Kasapoğlu, geldiğinde Kahramanmaraşlılara stad müjdesi vermiş ve en kısa zamanda çalışmaların başlayacağını belirtmişti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği yaşayan stadyum projesiyle ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, 29 Aralık’ta stadyumun yıkım ihalesinin yapılacağını projenin ise en kısa zamanda ortaya çıkacağını söyledi.
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