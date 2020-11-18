Başkan Güngör taburcu oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bir süredir hastanede devam eden tedavisinin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada tamamlandığını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 18:36 18.11.2020, 19:34
Başkan Güngör'ün twitter hesabında yaptığı paylaşımda,Covid 19 hastalığı sebebiyle bir süredir Necip Fazıl Kısakürek hastanesinde süren tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olduğunu açıkladı.
Tedavisinin tamamlandığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, tedavisinin evde bir süre daha tedavi edeceğini belirtti.
Kıymetli hemşehrilerim, pic.twitter.com/tUwiBtBVst— Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) November 18, 2020
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