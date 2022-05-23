Başkan Güngör: “Takımımızın Güzel İşlere İmza Atacağına İnancım Tam”
Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü tebrik eden Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzü, yöneticilerini, antrenörlerini ve sporcularını yürekten kutluyorum. Takımımızın çok güzel işlere imza atacağına inancım tam” dedi.
Kahramanmaraş Nihat Bozdağ 1. Amatör Küme Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için oynanan play – off final maçında rakibi ATC Atletic Maraşspor’u mağlup ederek bir üst lige yükselmeyi başardı. Normal süresi 1 – 1 eşitlikle sona eren maçta uzatma dakikalarında bulduğu gollerle rakibini 3 – 1’lik skorla mağlup eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek. Batıpark Futbol Sahası’nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerini, antrenörlerini ve sporcularını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “ TFF Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için oynanan play – off final maçında rakibi ATC Atletic Maraşspor’u 3 – 1’lik skorla mağlup ederek bir üst lige yükselmeyi başaran Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzü, yöneticilerini, antrenörlerini ve sporcularını yürekten kutluyorum. Takımımızın çok güzel işlere imza atacağına inancım tam” dedi.
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|45
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|38
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