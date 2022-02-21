Başkan Güngör, Tayvan Temsilcisi Huang’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tayvan Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang’ı makamında ağırladı. Bir dizi programa katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Volkan Huang’a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yayınları’nı hediye etti. Volkan Chih-Yang Huang ise Başkan Güngör’e nazik ev sahipliği için teşekkür etti.