Başkan Güngör tedbirleri yerinde inceledi ve uyarılarda bulundu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'sağlık için, hepimiz için' sloganıyla en kapsamlı koronavirüs denetimi kapsamında ilk taksi durağını ziyaret ederek taksicilere uyarılarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 07.08.2020, 15:30 07.08.2020, 15:58
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Başkan Güngör arçelik durağından bindiği halk otobüsünde alınan tedbirleri bizzat yerinde incelerken vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında uyardı.
Başkan Güngör’ün son durağı ise binevler bölgesindeki esnaflar oldu.
Denetimler sırasında çocukların oynadığını gören başkan güngör çocuklara maske ve çeşitli hediyeler verdi.
Denetimler sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tüm vatandaşları sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu tedbirlere harfiyen uymaya davet etti.
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