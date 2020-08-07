Başkan Güngör tedbirleri yerinde inceledi ve uyarılarda bulundu!

Başkan Güngör arçelik durağından bindiği halk otobüsünde alınan tedbirleri bizzat yerinde incelerken vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında uyardı.

Başkan Güngör’ün son durağı ise binevler bölgesindeki esnaflar oldu.

Denetimler sırasında çocukların oynadığını gören başkan güngör çocuklara maske ve çeşitli hediyeler verdi.

Denetimler sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tüm vatandaşları sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu tedbirlere harfiyen uymaya davet etti.