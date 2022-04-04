Başkan Güngör, teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 1. Amatör kümede mücadele eden Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün play-offlar öncesi hazırlık karşılaşmasını izledi.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 15:00 04.04.2022, 16:55
Maç öncesi teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, play-offları garantileyen takımı tebrik etti.
Sporculara başarı dileklerini de ileten Başkan Hayrettin Güngör, hedefin bir üst lig olduğunu belirtti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, şehirdeki spor kültürünün daha da yaygınlaşması için desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.
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