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Başkan Güngör, toplantıya konuk olarak katılım sağladı

KMTSO 35. Olağan Meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifiyle Aksu, Erkenez ve Türkoğlu’nda kurulacak üç yeni OSB’nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu düzenleme, Aksu Çayı havzasının korunması için önemli bir adım” dedi

KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 14:33 01.12.2021, 17:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) 35. Olağan Meclis toplantısında, iş insanlarıyla bir araya geldi. Aksu, Erkenez ve Türkoğlu-2 Organize Sanayi Bölgeleri hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıda, Vali Ömer Faruk Coşkun, KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, ilçe belediye başkanları meclis üyeleri ve iş insanları da katıldı. Meclis Başkanı Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu ve Vali Coşkun toplantıda Kahramanmaraş’ın sanayi yatırımları, istihdam, ithalat ve ihracat konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Güngör ise yaptığı konuşmada, “Toplantımızın ana gündemi, 3 OSB’nin oluşturulmasına yönelikti. İnşallah bu fiili durum, hukuki bir hüviyet kazanacak” diye konuştu.

3 Yeni Islah OSB

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Grup Başkanvekilimiz, TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu sürecin bu aşamaya gelebilmesi için çok ciddi gayret gösterdik. İnşallah, Meclis Genel Kurulumuzda yasalaştırarak OSB’lerimiz uygulamaya konacak. Buradaki alan artık disipline edilecek. Organize Sanayiler de artık tek bir muhatap olacak. Burada yatırımcılarımız mevzuattan kaynaklanan teşviklerden de yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.

Aksu Çayı İçin Önemli Gelişme

Yeni gelişmenin Aksu Çayı havzası için de büyük önem taşıdığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Sanayi alanının ıslah edilmesiyle Kahramanmaraş’ımızın önemli bir sorunu da çözüme kavuşacak. Islah edilmiş bir sanayiyle amaç, Aksu Çayı’nın aktığı bu havzada önemli bir çevre kirliliğini önlemek. Bakanlığımızın da finansman başta olmak üzere önemli destekleri var. Ben her üç OSB’mizin de şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

#Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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