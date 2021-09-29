Başkan Güngör, toplantıya konuk olarak katılım sağladı

Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odası eylül ayı 33.meclis toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 29.09.2021, 15:03 29.09.2021, 17:32
Başkan Güngör, toplantıya konuk olarak katılım sağladı

Gerçekleştirilen meclis toplantısında konuk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de katılım sağladı.

Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ve meclis üyelerinin yer aldığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve vizyonunu içeren bir sunum yaptı.

Daha sonra Başkan Güngör Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler vererek meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

#Kahramanmaraş #Hayrettin Güngör #AksuTV #AksuTVHaber
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