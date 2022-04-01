Başkan Güngör Trabzon Caddesi’nde Esnafla Buluştu
Valilik Meydan Projesi kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunmak için bölgede faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, “İl Özel İdare binamızda devam eden yıkım çalışmaları dolayısıyla bölgede bir takım aksilikler meydana gelebiliyor. Bir süre bu sıkıntılara hep birlikte katlanmak durumunda kalacağız ancak inşallah bunun sonucunda şehrimize çok güzel bir proje kazandırmış olacağız” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Valilik Meydan projesi kapsamında Özel İdare İş Merkezi’nde devam eden yıkım çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunmak için bölge esnaflarını ziyaret etti. Hem bölgede hem de şehir genelinde devam eden projeler ile ilgili esnaflarla istişarelerde bulunan Başkan Güngör, “Valilik Meydan Projemiz kapsamında Özel İdare İş Merkezi’mizde devam eden yıkım çalışmalarına ilişkin bölge esnaflarımıza bilgiler aktardık. İnşallah önümüzdeki süreçte de esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek projemiz hakkında bilgiler aktararak istişarelerde bulunmaya gayret edeceğiz. Yıkım çalışmalarımız dolayısıyla bölgede bir takım rahatsızlıklar olabiliyor. İnşallah esnafımızla el ele çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu yatırım hem şehrimize hem de bölgeye çok önemli bir değer katacak” diye konuştu.
500 TL Bakiyeli Sosyal Destek Kart
Tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutlayan Başkan Güngör, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında gıda kolisi ve iftar çadırları gibi yardım şekli yerine destek kartı şeklindeki yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl da 500 TL bakiyeli Sosyal Destek Kartımızı ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayında halk ekmek fabrikamızın da üretim kapasitesini artırarak günlük 80 bin adede çıkardık. Hemşehrilerimiz de şehir genelinde bulunan 81 halk ekmek büfesinden bu ekmekleri 1,60 TL’den temin edebiliyorlar. Ramazan ayımızın huzur, barış, yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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