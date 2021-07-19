Başkan Güngör Türkiye Heyetiyle Kıbrıs’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KKTC’de bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti’nde Kahramanmaraş başta olmak üzere, Gaziantep, Trabzon, Konya, Malatya ve Mamak belediye başkanları da yer alıyor. Türkiye’den KKTC’ye giden heyetin, ilk ziyaret programı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne gerçekleştirilirken, ikinci ziyarette adres Girne ve Lefkoşa belediyeleri oldu. Yerel yönetimlerde işbirliği ve koordinasyonun artırılması maksadıyla yapılan temaslara ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kıbrıs’ta şehirlerimizi ziyaret ederek, yerel yönetimlerde işbirliğini artırmak için istişareler gerçekleştiriyoruz. Başta, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olmak üzere Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör’dü beyefendiye ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı beyefendiye misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.