Başkan Güngör Türkoğlu'nda yatırım alanlarını tek tek gezdi ve incelemeler de bulundu!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın altıncısını gerçekleştirmek üzere gittiği Türkoğlu’nda bir takım incelemelerde bulundu.

Yaptığı yatırımlarla Türkoğlu ilçesini merkez ilçe statüsüne kadar getiren Belediye Başkanı Osman Okumuş ve beraberindeki heyetle birlikte yatırımları yerinde inceleyen Başkan Güngör yatırımlar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Ayrıca Başkan Güngör ilçede hizmet veren esnafları da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.