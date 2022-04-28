Başkan Güngör Uluslararası Öğrencilerle İftar Yaptı

Bugün de Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği’nden kıymetli üniversite öğrencilerimizi misafir ettik. Davetimize icabet eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği’nden üniversite öğrencilerini iftarda misafir etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur, Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği yöneticileri ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı programda öğrencilerle sohbet eden Başkan Güngör, “Bugün Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği’nden kıymetli üniversite öğrencilerimizi misafir ettik. Davetimize icabet eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.