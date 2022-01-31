Başkan Güngör Vali Soytürk’ü ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ağırladı. Başkan Güngör, Vali Soytürk’e Büyükşehir Belediyesi yayınlarını hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2022, 18:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret programı için Kahramanmaraş’a gelen Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ağırladı. Başkan Hayrettin Güngör, Vali Recep Soytürk’e Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlarından Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerini hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kilis Valimiz Sayın Recep Soytürk’ü misafir ettik. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Vali Recep Soytürk ise Başkan Hayrettin Güngör’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
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