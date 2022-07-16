Başkan Güngör vatandaşlara hitap etti
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Demokrasi Meydanında Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Gerçekleştirdiği Kürsü Konuşmasında Vatandaşlara Hitap Etti.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 14:29
Başkan Göngör Konuşmasında Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verirken Milletimizde Aynı Ruhun Sesi Yankılanmıştır İfadelerine Yer Verdi.
Başkan Güngör Son Olarak Unutmadık Unutmayacağız Unutturmayacağız İfadelerine Yer Verdi.
Namaz Vakti 16 Temmuz 2022
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