Başkan Güngör, Vatandaşlarla Bayramlaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Abdülhamid Han Camii’nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Vali Ömer Faruk Coşkun’un da yer aldığı bayramlaşma programı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hep birlikte Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram namazımızı da Abdülhamid Han Camii’nde eda ettik ve akabinde hemşehrilerimizle bayramlaştık. Kurban Bayramımızın tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını, tüm dünyaya huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.